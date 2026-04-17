Haiangriff im Urlaubsparadies: Bräutigam verliert Bein und kämpft ums Überleben
Malediven - Es sollte der schönste Urlaub ihres Lebens werden - doch die Flitterwochen auf den Malediven endeten für ein spanisches Paar in einer Tragödie.
Wie El Periódico Mediterráneo berichtet, hatte das Paar erst kürzlich geheiratet und wollte anschließend auf den Malediven entspannen, als es am Montagnachmittag plötzlich zu einem schweren Unglück im Meer kam.
Der frisch vermählte Mann "Borja" wurde beim Schwimmen von einem Hai angegriffen, der ihm "das gesamte Fleisch vom Knie abwärts vom Bein" abgerissen haben soll.
Er verlor dabei so viel Blut, dass er umgehend per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. In der Folge wurde sein Bein amputiert.
Seitdem kämpft der Mann, der Berichten zufolge ein bekannter Gynäkologe ist, auf der Intensivstation um sein Leben.
Ein Bekannter der Familie sagte der spanischen Tageszeitung: "Sie versuchen, Borja zu retten. Er liegt auf der Intensivstation, aber die medizinische Lage dort ist sehr kritisch."
Das Gebiet ist für eine hohe Haiaktivität bekannt
Der Vorfall ereignete sich in einem Gebiet, in dem eine hohe Haiaktivität bekannt ist. Grund dafür ist unter anderem die Nähe zu einer Fischverarbeitungsanlage, in der regelmäßig Abfälle ins Meer gelangen.
Lokalen Berichten zufolge hatte die Anlage jedoch seit etwa einer Woche keine Fischabfälle mehr entsorgt: "Die Haie waren wahrscheinlich besonders hungrig und in Alarmbereitschaft. Als die Gruppe ins Wasser sprang, könnte dies allein schon einen Jagdinstinkt ausgelöst haben."
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