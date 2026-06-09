Nach Rutschen-Unfall im "Miramar": Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung

Weinheim - Nach dem tödlichen Rutschen-Unfall im Spaßbad "Miramar" in Weinheim an der Landesgrenze zu Hessen ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Tötung gegen die drei Bekannten des Toten.

Nach dem schweren Unfall im "Miramar" laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. © Markus Lenhardt/dpa

Es werde gegen die Personen ermittelt, welche gleichzeitig mit dem Verstorbenen die Rutsche genutzt haben sollen, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Mannheim mit.

Der Mann war nach dem Unfall am Pfingstsamstag zunächst schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden und dort später gestorben. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 25-Jährige in der Rutsche mit mehreren Menschen zusammengestoßen und dabei bewusstlos geworden. Einsatzkräfte mussten ihn reanimieren.

Wie die Staatsanwaltschaft vergangene Woche mitgeteilt hatte, waren an dem Unfallgeschehen vier Männer beteiligt, die gemeinsam das Bad besuchten und sich kannten.

Nach Angaben des Bades waren die vier die Rutsche zusammen heruntergerutscht, obwohl das verboten ist.