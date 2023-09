Forscher sitzt in 1000 Metern Tiefe fest: Bergung aus Höhle beginnt

Istanbul (Türkei) - Die Rettung des Amerikaners, der seit Tagen in einer Höhle in der Türkei feststeckt, läuft auf Hochtouren. Der Mann wollte die Höhle erforschen, erlitt dann jedoch eine Magenblutung.

Der amerikanische Höhlenforscher Mark Dickey (40) sitzt neben einem Kollegen in der Morca-Höhle bei Anamur. © Uncredited/Turkish Government Directorate of Communications/AP/dpa

Wie die türkische Nachrichtenagentur The Associated Press (AP) berichtet, hat nach Angaben türkischer Beamter am Samstag die komplizierte Bergung von Mark Dickey begonnen.

Der schwer erkrankte Forscher befindet sich in 1000 Metern Tiefe unter dem Eingang der Höhle.

"Heute Nachmittag wurde damit begonnen, ihn von seinem Lager in 1040 Metern Tiefe in das Lager auf 700 Metern zu bringen", äußerte die türkische Katastrophenschutzbehörde gegenüber AP.

Es könnte jedoch mehrere Tage dauern, um Dickey wieder an die Oberfläche zu bringen.

Die Helfer rechnen damit, dass der 40-Jährige unterwegs häufig anhalten und sich ausruhen muss, während sie seine Trage durch die engen Höhlengänge ziehen.