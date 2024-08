Frau (†39) stürzt 300 Meter in die Tiefe: Was ihr Hund danach macht, rührt zu Tränen!

Die Retter mussten mit Kletterausrüstung den steilen Hang hinabsteigen, um den Körper der Frau zu bergen. © Facebook/Yavapai County Sheriff's Office

Als Kristin Little am Freitag in ein Wandergebiet in Prescott (Arizona) aufbrach, um den Sonnenuntergang zu beobachten, ahnte sie noch nicht, dass die Fahrt eine tödliche Wendung nehmen würde.

Wie das Sheriffbüro des zuständigen Countys in einem Beitrag auf Facebook berichtete, wurden die Einsatzkräfte gegen 17 Uhr in das Wandergebiet gerufen. Offenbar war die 39-Jährige auf einer Straße "nach links ausgewichen" und daraufhin den Berghang hinabgestürzt.

Kristins Auto fanden die Beamten etwa 300 Meter den steilen Hang hinunter, doch von der Fahrerin sei zunächst keine Spur gewesen. Erst nach einem Fußmarsch entdeckten sie ihre Leiche, die vermutlich auf halber Strecke aus dem Auto geschleudert wurde.

Direkt neben ihr, zwischen Geröll und Gebüsch, saß ihr Hund CJ, der den Unfall unverletzt überstand. Der treue Vierbeiner hatte sein Frauchen auch im Tod nicht verlassen.

Aufgrund der einsetzenden Dunkelheit und des schwer zugänglichen Geländes mussten die Retter mit der Bergung des Opfers bis zum Morgengrauen zu warten. Mehrere Einsatzkräfte blieben daher über Nacht am Ort des Geschehens.