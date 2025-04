Frau kocht Mahlzeit auf Holzboot: über 100 Tote!

Mbandaka - Bei einem tragischen Bootsunglück in der Demokratischen Republik Kongo haben über 100 Menschen ihr Leben verloren. Weitere werden vermisst.

Laut einem Bericht des Magazins " Voice of Congo " wurde das Feuer durch eine Frau ausgelöst, die mitten auf dem Boot angefangen hatte zu kochen.

Walfänger schipperten mit einem Holzboot am Dienstagabend auf dem Fluss Kongo nahe der Stadt Mbandaka im Nordwesten des afrikanischen Landes, als das Schiff plötzlich in Flammen aufging.

Handout/Supplied by X/African News Feed/AAP Image/dpa

Bildaufnahmen zeigen, wie mittig auf dem langen Fischerboot eine meterhohe Flamme emporsteigt. Wie auf ein solches Boot überhaupt Hunderte Menschen passen können, wird beim Betrachten weiterer Bilder in den sozialen Medien deutlich. Sie zeigen, wie sich Menschen an Bord dicht an dicht zwischen Gerümpel tummeln.