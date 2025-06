Frau will Hund retten und bezahlt dafür mit ihrem Leben

Wie das Exeter(NH) Police Department berichtet, gingen Alicia Leonardi und ihr Ex-Freund am 2. Juni gegen 15.24 in der Nähe von Gleisen im Südwesten Englands spazieren.

Sie arbeitete in einem Restaurant und lebte in Manchester, einer Stadt etwa 386 km entfernt von Exeter.

Die vollständigen Ermittlungen zu dem Vorfall dauern noch an. "Unser aufrichtiges Beileid geht an die Familie und Freunde von Frau Leonardi", so die Polizei in einem Statement.