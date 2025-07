Freundin von Felix Baumgartner trauert: "Ich bin verloren"

Alles in Kürze

Auf Instagram zeigten sich die beiden stets verliebt. © Screenshot/Instagram/@mihaelaradulescuschwartzenberg

Die rumänische TV-Moderatorin Mihaela Radulescu Schwartzenberg (55) stand nach eigenen Angaben rund 13 Jahre lang an der Seite Baumgartners, sah auch mit an, wie ihr Freund aus dem Weltall sprang.

Gemeinsam mit Baumgartner hätte sie "die beste Zeit ihres Lebens" verbracht, schrieb die 55-Jährige am Samstag in ihrem Beitrag auf Facebook.

Einziger Wermutstropfen für Schwartzenberg, nachdem ihr Felix mit seinem Motorschirm in einen Pool abstürzte: "Er starb bei dem, was er am meisten liebte - dem Fliegen."

Ohne ihn sei sie nun jedoch "verloren".

Für die Rumänin sei Baumgartner schließlich eine "Legende" gewesen, die viele andere Menschen inspiriert habe.