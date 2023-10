Ganze Familie bei Unfall verbrannt: Gesuchter BMW-Fahrer soll in Deutschland sein

Piotrków Trybunalski/Łódź (Polen) - Für den tragischen Unfall am 16. September auf der A1 nahe Piotrków Trybunalski in Polen, bei dem eine ganze Familie ausgelöscht wurde, soll ein 32-Jähriger verantwortlich sein. Der Mann fuhr mit seinem BMW mindestens 253 km/h, als es zu dem Unglück kam und einen Fünfjährigen und dessen Eltern in den Tod riss. Der Tatverdächtige ist auf der Flucht. Er soll in Deutschland sein.