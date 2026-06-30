Gebäude in Athen eingestürzt: Sind Menschen verschüttet worden?

Athen - In Athen ist am Dienstag ein Wohnhaus eingestürzt. Einsatzkräfte suchten nach möglicherweise unter den Trümmern eingeschlossenen Menschen, wie ein Vertreter der griechischen Feuerwehr der Nachrichtenagentur AFP mitteilte.

Ein Wohnhaus ist im Stadtteil Petralona im Zentrum von Athen eingestürzt. © Petros Giannakouris/AP/dpa

Der Feuerwehr zufolge handelt es sich bei dem eingestürzten Haus um ein Gebäude im Stadtteil Petralona in der Nähe des Zentrums der griechischen Hauptstadt.

Auf Live-Aufnahmen des Fernsehsenders ERT waren die Trümmer der Balkone des vierstöckigen Gebäudes mit sieben Wohnungen zu sehen sowie Rettungskräfte und Spürhunde.

Möglicherweise hätten Bauarbeiten auf einem Nachbargrundstück den Einsturz des Hauses verursacht, sagte der stellvertretende Bürgermeister Andreas Grammatikoyannis dem Fernsehsender ERT.

Das Gebäude sei nicht auf einmal eingestürzt, sondern in mehreren Etappen, deshalb hätten sich die Bewohner noch rechtzeitig in Sicherheit bringen können.