Tragödie an U-Bahn-Station: Mann mit Rollator stürzt Treppe runter und stirbt noch vor Ort

Hamburg - Tragisches Unglück in Hamburg : Am Sonntag ist ein älterer Herr an einer U-Bahn-Station in der Hansestadt gestürzt und dabei ums Leben gekommen.

Der Rettungsdienst versuchte alles, um den Mann zu retten, doch er verstarb noch vor Ort. © Citynewstv

Ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes erklärte gegenüber TAG24, dass sich die Tragödie gegen 12.15 Uhr an der U-Bahn-Stadion Horner Rennbahn ereignet hatte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte der Mann mit seinem Rollator die Rolltreppe nach unten nehmen, als er aus noch ungeklärter Ursache ins Straucheln kam und diese herunterstürzte.

Der alarmierte Rettungsdienst leitete umgehend Reanimationsmaßnahmen ein, doch ohne Erfolg - die Verletzungen waren so schwer, dass der Mann noch vor Ort verstarb.