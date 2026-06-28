Junger Mann geht in Elbe unter: Suche nach Vermisstem abgebrochen

Hamburg - Drama auf der Elbe: Am Samstagabend ist ein 22-jähriger Mann in Hamburg mutmaßlich ertrunken. Eine großangelegte Suche nach ihm musste ergebnislos abgebrochen werden.

Polizei, Feuerwehr und DLRG suchten am Samstagabend in der Elbe nach einem vermissten Mann. © HamburgNews/Christoph Seemann

Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, waren die Einsatzkräfte gegen 22.30 Uhr zum Elbstrand im Bereich des Strandwegs alarmiert worden.

Dort waren zuvor ein 22-Jähriger und sein 24-jähriger Bruder schwimmen gegangen, als der Jüngere der beiden in Schwierigkeiten geriet.

Ein Freund (23) der beiden wollte noch helfen, er und der ältere Bruder konnten jedoch nicht mehr verhindern, dass der 22-Jährige unterging.

Polizei, Feuerwehr und DLRG leiteten eine umfangreiche Suche nach dem Vermissten ein, wobei sie ein Sonargerät einsetzten. Auch Taucher sowie eine Drohne kamen zum Einsatz - ohne Erfolg! Der Mann konnte nicht gefunden werden.