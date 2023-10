09.10.2023 17:22 746 Gyrokopter stürzt über See ab: Rettungskräfte auf verzweifelter Suche

Am Montag kam es über dem Laacher See in Glees (Rheinland-Pfalz) zum Absturz eines Gyrokopters. Eine Person konnte bereits geborgen werden.

Von Angelo Cali

Glees/Koblenz - Verzweifelte Suchaktion in Rheinland-Pfalz! Über einem See stürzte am heutigen Montagnachmittag ein sogenannter Gyrokopter ab. Nach einem Insassen wird noch immer gesucht. Vom circa 50 Jahre alten Piloten des Tragschraubers fehlte nach dem Absturz jede Spur. © Sebastian Klemm/Presse-Eifel Wie ein Sprecher der Polizei aus Koblenz kurze Zeit nach dem Absturz berichtete, ging der entsprechende Notruf gegen 15 Uhr bei den Beamten ein. Demnach sei der Tragschrauber aus bislang nicht geklärter Ursache unvermittelt in den Laacher See bei Glees im Landkreis Ahrweiler gestürzt. Das hubschrauberähnliche Fluggerät soll mit zwei Personen besetzt gewesen sein. Eine von ihnen konnte kurz nach der Unglücksmeldung geborgen und zum Unfallhergang befragt werden. Ob und inwiefern sie bei dem Absturz verletzt wurde, blieb unbekannt. Ihren Ausführungen zufolge sei sie zusammen mit dem circa 50 Jahre alten Piloten des Gyrokopters in Mainz gestartet. Unglück Sie stürzte beim gemeinsamen Wanderausflug ab: Ski-Trainer trauert um Ehefrau Wie es schließlich zu dem Absturz kommen konnte, müssen weitere Ermittlungen zeigen. Von dem Piloten des Fluggerätes fehlt derzeit weiterhin jede Spur, nach ihm wird händeringend gesucht. Auch der Rettungshubschrauber Christoph 23 war vor Ort. Die umfangreichen Suchmaßnahmen im und um den Laacher See laufen noch immer auf Hochtouren.

Titelfoto: Sebastian Klemm/Presse-Eifel