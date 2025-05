Hagelschlag und Tornados in den USA: Mindestens 16 Tote nach gewaltigen Unwettern

Ein Baum, wie hier in St. Louis (Missouri) blockierte eine Straße, nachdem ein heftiger Sturm durchgezogen war. © Jeff Roberson/AP/dpa

Im Großraum der Stadt St. Louis und im südlicher gelegenen Scott County in Missouri wurden mindestens sieben Todesopfer bestätigt, wie unter anderem die "New York Times" und der Sender CNN unter Berufung auf die örtlichen Behörden berichteten. Im Süden von Kentucky starben den Berichten zufolge neun Menschen.

Zunächst hatte CNN über mindestens zehn Verletzte in Missouri berichtet, erklärte jedoch später, die genaue Zahl sei unklar. In der "New York Times" war von Dutzenden Verletzten in beiden Bundesstaaten die Rede.

Zuvor waren schwere Unwetter über die betroffenen Gebiete hinweggezogen. Es war von Tornados die Rede, zudem kam es zu Hagelschlag. Bereits am Donnerstag hatten Stürme Teile der Bundesstaaten Wisconsin, Michigan und Illinois getroffen.

Der Nationale Wetterdienst warnt weiterhin vor schweren Gewittern mit Hagel und möglichen Tornados in Teilen des Südens und Nordostens der USA.