Heftiges Unwetter aktuell: Junge (5) stirbt beim Spielen

Gent - Ein fünfjähriger ukrainischer Junge und eine Frau aus Deutschland wurden am Donnerstag in der belgischen Stadt Gent durch herabfallende Äste getötet, während Rekordsturm Ciaran über Westeuropa hinweggefegt war. Das meldet die örtliche Staatsanwaltschaft.

Die Familie war auf Besuch aus Deutschland, so die Staatsanwaltschaft.

Ein Sprecher bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, dass der Junge Ukrainer sei und nicht die belgische Staatsangehörigkeit besitze. Er wusste aber nicht, ob das Kind nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine im vergangenen Jahr nach Belgien gekommen war.

Das Kind hatte draußen gespielt, bevor es von den Ästen getroffen wurde. Es wurde ins Krankenhaus gebracht, starb aber einige Stunden später, so die Behörde in einer Erklärung.

Der Sturm Ciaran hat Westeuropa mit orkanartigen Stürmen und extremen Regenfällen heimgesucht, und es wurde vor Überschwemmungen, Stromausfällen und erheblichen Reiseunterbrechungen am Donnerstag gewarnt.

Mindestens fünf weitere Menschen sind infolge des Sturms ums Leben gekommen, darunter ein Lastwagenfahrer in Frankreich, ein Mann in den Niederlanden, eine Frau im Zentrum von Madrid und eine Person in Deutschland.