Höhlendrama: Touristen von Flut überrascht - Guide tot

Eigentlich ist die Höhle während der Regenzeit geschlossen - zu groß ist die Gefahr.

Doch das war den beiden Guides offenbar völlig egal, als sie am Dienstagnachmittag mit einer 22-köpfigen Touristengruppe in die ausgedehnte Nam-Talu-Höhle im Khao Sok Nationalpark im Süden Thailands aufbrachen.

Am Nachmittag passierte das Unglück, berichtet "Bangkok Post". Eine verheerende Sturzflut wälzte sich durch die 600 Meter lange Höhle, zermalmte alles, was sich ihr in den Weg stellte.

Die Wassermassen rissen den 37-jährige Guide Pongyot Kerdee hinfort. Seine Leiche wurde erst am nächsten Tag zwischen Geröll und Felsen entdeckt. Eine Autopsie ergab, dass er ertrunken ist.

Für die Touristen endete das Unglück hingegen glimpflich, sie schafften es der Todesfalle zu entkommen. Lediglich zwei Frauen (19, 23) aus den Niederlanden wurden verletzt, berichtet AD. Der Rest kam mit dem Schrecken davon.

Die Nam-Talu-Höhle ist ein beliebtes Ausflugsziel. Jedes Jahr bestaunen unzählige Touristen die malerischen Felsformationen und spektakulären Stalagmiten und Stalaktiten. Doch von Juni bis November ist das Betreten des Naturwunders strengstens untersagt.