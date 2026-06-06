Höhlenunglück in Laos: Suche nach letzten beiden Vermissten eingestellt

Vientiane (Laos) - Gut zwei Wochen nach dem Höhlenunglück in Laos haben die Rettungskräfte die Suche nach den beiden letzten vermissten Dorfbewohnern eingestellt.

Fünf der sieben vermissten Männer konnten geborgen werden. © HANDOUT / ADISAK WONGSORAYA / AFP

"Der Wasserstand in der Höhle war zwar beherrschbar, aber der Höhleneingang begann instabil zu werden", sagte der malaysische Höhlentaucher Lee Kian Lie am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Das Risiko für die Rettungskräfte sei zu groß, um den Einsatz fortzusetzen.

Sieben Dorfbewohner waren am 20. Mai auf der Suche nach Gold und Fledermäusen in die weitverzweigte Höhle in einer abgelegenen Gegend von Xaysomboun im Zentrum des Landes hinabgestiegen.

Bei einer Sturzflut drang Wasser ein und schnitt ihnen den Rückweg ab. Helfer hatten seitdem unablässig Wasser abgepumpt, um den Rettern den Zugang zu ermöglichen. Nach und nach konnten so fünf Männer aus dem Höhlensystem gelangen.

Die beiden letzten vermissten Dorfbewohner waren tiefer in das Höhlensystem hinabgestiegen als die anderen. "Man wird weiterhin versuchen, den Wasserstand durch Abpumpen und Graben an möglichen Austrittsstellen zu regulieren, damit das Wasser schneller abfließen kann. Vielleicht geschieht ein Wunder", sagte Lee zu ihrem Verbleib.

"Wir haben es versucht. Es tut mir sehr leid für ihre Familien", fügte er hinzu.