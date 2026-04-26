Horror auf Familienfest: Kind (2) stürzt in Zisterne und muss wiederbelebt werden

Laucha an der Unstrut - Auf einer Familienfeier in Laucha an der Unstrut (Burgenlandkreis) ist es am Samstagabend zu einem tragischen Zwischenfall gekommen: Ein Kleinkind stürzte in eine Zisterne und wurde schwer verletzt.

Der Zweijährige wurde noch vor Ort reanimiert und später mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus transportiert. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Laut Polizeisprecher Alexander Junghans spielte der zweijährige Junge gegen 18.30 Uhr auf einem Grundstück, als er aus bislang ungeklärter Ursache in den unterirdischen Tank stürzte.

Nach kurzer Zeit sei der Junge im Wasser entdeckt und durch die Anwesenden geborgen worden, hieß es.

"Unmittelbar wurden Reanimationsmaßnahmen eingeleitet, die durch vor Ort befindliche medizinisch qualifizierte Personen sowie später eintreffende Rettungskräfte fortgeführt wurden", so Junghans.

Das Kind wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus in Halle (Saale) transportiert.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfallhergangs aufgenommen. Insbesondere werde geprüft, wie der Zweijährige Zugang zur Zisterne bekommen konnte.