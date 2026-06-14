Sie kam nicht nach Hause: Suche nach vermisster Ehefrau endet tragisch im Maul einer Python

Indonesien - Ein furchtbares Schlangen- Drama erschüttert ein kleines Dorf in der indonesischen Provinz Nord-Molukken. Eine 44-jährige Mutter wollte am Dienstag nur kurz nach ihrem Vieh sehen, als sie im Unterholz von einer gigantischen, fast acht Meter langen Python attackiert und erwürgt wurde.

Pythons sind Fleischfresser und ernähren sich eigentlich ausschließlich von anderen Tieren. (Symbolfoto) © 123RF / gudella

Die Tragödie ereignete sich nur wenige Meter vom Wohnhaus der Familie entfernt. Elisabet Yamalau (44) wollte am Nachmittag nur kurz nach dem Vieh sehen, als die 7,8 Meter lange Netzpython lautlos aus dem Unterholz zuschlug.

Das Reptil verbiss sich in ihrem Bein und wickelte seine mächtigen Muskelringe in Sekundenschnelle um ihren Körper, sodass der Frau im dichten Dickicht keine Chance zum Entkommen blieb.

Als seine Frau am Abend noch immer nicht zurück war, machte sich Ehemann Benyamin Lanto (52) voller Sorge auf die Suche. Kurz darauf folgte der Schock, den kein Mensch jemals verkraften kann.

Er entdeckte die Schlange und auch seine Frau. Doch die war bereits zur Hälfte verschlungen und lag im Maul der Python. In einem Zustand puren Entsetzens griff der 52-Jährige zur Machete und hackte den Kopf der Schlange ab, doch Elisabet war zu diesem Zeitpunkt bereits erstickt.