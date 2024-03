Horror-Unfall! Hundefriseurin föhnt sich die Haare - Hand muss amputiert werden

Während sie sich die Haare föhnte, wurde eine Frau plötzlich ohnmächtig. (Symbolbild) © 123rf.com/satura86

Mary Wilson trocknete sich vor dem Schlafengehen gerade die Haare, als sie am 7. Februar in ihrem Haus in Charleston im US-Bundesstaat South Carolina plötzlich ohnmächtig wurde. Der Föhn lief jedoch auf Hochtouren weiter, berichtet 15 News.

Sie habe fast 20 Minuten lang auf dem Fußboden gelegen, bis ihr Lebensgefährte sie fand. Der noch immer angeschaltete Föhn befand sich unter ihr und die heiße Luft versengte ihre Hand.

Das Ausmaß war schockierend!

"Die Verbrennungen an meiner Hand waren dritten Grades, sie reichten bis zum Knochen", sagte Wilson.



Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Dort stellten die Ärzte so schwere Nervenschäden fest, dass sie die Hand und das Handgelenk von Wilson amputieren mussten.

Der schlimme Vorfall habe alle ihre anderen Probleme relativiert. Was sie jetzt durchmache, sei eine viel größere Herausforderung, erklärte die tapfere Patientin.