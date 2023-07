29.07.2023 09:40 551 Horrorfund! Toter Mann in Disney World entdeckt

In Disney World in Florida wurde in der vergangenen Woche ein 39-Jähriger tot aufgefunden.

Von Anne-Sophie Mielke

Orlando (USA) - Im beliebten Themenpark "Disney World" in Florida wurde in dieser Woche ein Toter aufgefunden. Auf dem Gelände des Disney-Hotels "Contemporary Resort" in Orlando wurde ein Toter entdeckt. (Archivbild) © 123RF/viaval Am frühen Mittwochmorgen wurde die Polizei von Orange County zum Contemporary Resort in Orlando alarmiert. Auf dem Hotelgelände, was zur "Walt Disney World" gehört, hatte man gegen 5.30 Uhr einen leblosen Mann entdeckt. "Er wurde noch am Fundort für tot erklärt", so ein Sprecher der Polizei. Der Mann, der von den Ermittlern als der 39-jährige Jeffery Vanden Boom aus Greendale identifiziert wurde, soll durch ein Trauma durch stumpfe Gewalteinwirkung ums Leben gekommen sein. Die Polizei geht allerdings davon aus, dass es sich bei dem Vorfall um einen Unfall handelte. Unglück Brennender Frachter auf der Nordsee: Experten konnten auf das Schiff Gäste des Contemporary Resort berichteten laut Mirror, dass sie am Morgen nicht ihre Balkone betreten durften. "Ich bin mir ziemlich sicher, dass gerade jemand in unserem Hotel gestorben ist", habe ein Hotelbesucher auf Reddit geschrieben. "Da ist direkt unter einem Balkon ein Zelt aufgebaut und alles ist abgeklebt." Das Hotel gehört zu dem beliebten Themenpark "Walt Disney World" in Florida. © 123rf/vladone Bisher äußerte sich "Disney World" noch nicht zu dem Unglück.

