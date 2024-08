10.08.2024 08:01 1.631 Hotel-Einsturz von Kröv: Zweite Leiche geborgen, Risse in benachbarten Gebäuden

Nach dem Hotel-Einsturz in Kröv wurde am frühen Samstagmorgen auch die zweite Leiche geborgen. Außerdem wurden Risse in benachbarten Gebäuden festgestellt.

Kröv - Vier Tage nach dem folgenschweren Einsturz eines Hotels in Kröv an der Mosel ist auch die zweite Leiche gefunden worden. Am frühen Samstagmorgen konnte auch die zweite Leiche aus den Trümmern des Hotels geborgen werden. © Lando Hass/dpa Am frühen Morgen des heutigen Samstags bargen Einsatzkräfte den letzten verschütteten Toten aus den Trümmern, teilte die Polizei mit. Dabei handele es sich um den vermissten Hotelbesitzer. Möglich wurde die Bergung durch Abrissarbeiten, die bereits am Mittag begonnen hatten. Ein Spezialbagger mit extra langem Arm hatte zunächst einen Teil des Obergeschosses eingerissen: Balken, Mauerteile und anderer Schutt wurden nach und nach abgetragen. "Es sieht so aus, als würde es ganz gut und reibungslos vorangehen", sagte Polizeisprecherin Romy Berger. Unglück Nach Hotel-Einsturz: Abriss soll beginnen, noch ein Toter in den Trümmern Der Abriss war zum einen notwendig, weil die Rettungskräfte den Toten ansonsten nicht gefahrlos bergen konnten. Er lag unter dem Trümmerberg an einer unzugänglichen Stelle in einem Bereich, der als besonders einsturzgefährdet galt. Das Gebäude in dem Mosel-Ort war am späten Dienstagabend in sich zusammengesackt, eine komplette Etage brach ein. Zwei Menschen kamen dabei ums Leben, eine tote Frau war bereits zuvor geborgen worden. Zudem gab es sieben Verletzte, die nach Stunden aus den Trümmern gerettet wurden, darunter auch eine niederländische Familie mit einem zweijährigen Kind. Bei dem Hotel-Einsturz im Mosel-Ort Kröv wurden zwei Menschen getötet. Sieben weitere Personen wurden verschüttet und dabei teilweise schwer verletzt. © Harald Tittel/dpa Risse in den nahegelegenen Gebäuden in Kröv Auch an benachbarten Gebäuden des Hotels gibt es Risse. Ob diese im Zusammenhang mit dem Hoteleinsturz stehen, ist noch unklar. © Lando Hass/dpa Nach Angaben der Polizei sind zudem Risse in nahegelegenen Gebäuden bekanntgeworden. Ob diese in Zusammenhang mit dem Einsturzgeschehen stehen, oder es sich um Altschäden handelt und ob diese für die Statik der Gebäude von Relevanz sind, werde derzeit geklärt.

Der Gutachter hatte sich am Donnerstag vor Ort ein Bild der Lage gemacht. Er empfahl den Abriss, um den Toten sicher bergen zu können. Das Unglück hat die Moselgemeinde hart getroffen. Am Sonntag ist ein Gottesdienst zum "gemeinsamen Innehalten und Haltgeben" geplant. In der Einladung der Polizeiseelsorge heißt es: "Jeder ist willkommen." Unglück 150 Tote! In diesem Land hört es einfach nicht auf zu regnen Noch unklar ist die Ursache der Tragödie. Die Staatsanwaltschaft hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet und die Obduktion der Todesopfer angeordnet.



Titelfoto: Lando Hass/dpa