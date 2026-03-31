Ist dieser kleine Junge (†1) etwa an den Kunstnägeln seiner Mutter erstickt?
Los Polvorines (Provincia de Buenos Aires/Argentinien) - Ein künstlicher Plastik-Fingernagel soll in Argentinien zu einem verheerenden Todesfall geführt haben. Der einjährige Dante Valentín Bermudes Rumi habe aus Versehen einen "Press-on-Nail" verschluckt und sei nur wenige Minuten später im Krankenhaus erstickt, vermuteten die Behörden.
Das Kleinkind hielt sich gerade mit seiner Mutter Aylin Saucedo zu Hause auf, als sich das Unglück ereignete. Nachdem sie bemerkt hatte, dass der Einjährige nach Luft rang, schnappte sie ihn sofort und fuhr mit ihm ins Krankenhaus, berichtete Dantes Mutter gegenüber Todo Noticias.
Trotz des schnellen Handelns ihrerseits kam für den kleinen Mann jede Hilfe zu spät. Kurz nach seiner Ankunft in der Klinik konnten die Ärzte nur noch den Tod des Einjährigen feststellen.
"Mein Sohn starb am 21. März. Wir waren zu Hause, und ich merkte, dass er nicht mehr atmen konnte", erklärte Aylin. Über zehn Minuten habe ihr Sohn nach Sauerstoff geschnappt, betonte sie gegenüber der Daily Mail.
Wenig später kontaktierte Aylin ihren Ex-Freund und erzählte ihm von der schrecklichen Nachricht. Demnach sei dieser wutentbrannt ins Krankenhaus gestürmt und auf die trauernde Mutter sowie ihren neuen Partner losgegangen.
Eine spätere Autopsie sollte das Rätsel um den plötzlichen Tod des Kindes lösen. Das Ergebnis war erschreckend: Die Experten fanden in den Atemwegen von Dante zwei festsitzende Fremdkörper.
Schikanen vor der Beerdigung: Dantes Vater möchte Leichnam nicht freigeben
Die zuständige Polizei vermutete, dass der Einjährige an den Kunstnägeln seiner Mutter erstickt sei – bewiesen wurde das jedoch noch nicht. Neben dem Verlust ihres Sohnes kämpfte Aylin zusätzlich gegen die Schikanen ihres Ex-Freundes an.
"Wir müssen die Medien erreichen, das Fernsehen, einfach überall hin. Dante muss in Frieden ruhen können. Der Vater taucht nicht auf; er will uns den Körper nicht geben, damit wir ihn beerdigen können", schrieb die verzweifelte Mutter in einem früheren Facebook-Beitrag.
Fast zwei Wochen lang kämpfte Aylin um ihr verstorbenes Kind. Am Sonntag war es dann so weit – sie konnte ihren Sohn beerdigen.
Auch Dantes Tante widmete ihm auf Social Media einige rührende Worte. "Ich weiß, dass wir uns eines Tages wiedersehen werden, und ich werde mich so sehr darauf freuen, dich wieder zu küssen, zu umarmen, zu verwöhnen und mit dir zu spielen", schrieb sie im Zuge der Beerdigung.
Die Polizei in Los Polvorines hat nach dem Tod des einjährigen Kleinkindes nun die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit prüfe die Behörde, an welchen Gegenständen der Junge verstorben sei.
Titelfoto: Fotomontage/Screenshot/Facebook/Daay Saucedo