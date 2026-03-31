Ist dieser kleine Junge (†1) etwa an den Kunstnägeln seiner Mutter erstickt?

Los Polvorines (Provincia de Buenos Aires/Argentinien) - Ein künstlicher Plastik-Fingernagel soll in Argentinien zu einem verheerenden Todesfall geführt haben. Der einjährige Dante Valentín Bermudes Rumi habe aus Versehen einen "Press-on-Nail" verschluckt und sei nur wenige Minuten später im Krankenhaus erstickt, vermuteten die Behörden.

Der kleine Dante (†1) erstickte infolge zweier Gegenstände – welche es waren, wird derzeit geprüft. © Fotomontage/Screenshot/Facebook/Daay Saucedo

Das Kleinkind hielt sich gerade mit seiner Mutter Aylin Saucedo zu Hause auf, als sich das Unglück ereignete. Nachdem sie bemerkt hatte, dass der Einjährige nach Luft rang, schnappte sie ihn sofort und fuhr mit ihm ins Krankenhaus, berichtete Dantes Mutter gegenüber Todo Noticias.

Trotz des schnellen Handelns ihrerseits kam für den kleinen Mann jede Hilfe zu spät. Kurz nach seiner Ankunft in der Klinik konnten die Ärzte nur noch den Tod des Einjährigen feststellen.

"Mein Sohn starb am 21. März. Wir waren zu Hause, und ich merkte, dass er nicht mehr atmen konnte", erklärte Aylin. Über zehn Minuten habe ihr Sohn nach Sauerstoff geschnappt, betonte sie gegenüber der Daily Mail.

Wenig später kontaktierte Aylin ihren Ex-Freund und erzählte ihm von der schrecklichen Nachricht. Demnach sei dieser wutentbrannt ins Krankenhaus gestürmt und auf die trauernde Mutter sowie ihren neuen Partner losgegangen.

Eine spätere Autopsie sollte das Rätsel um den plötzlichen Tod des Kindes lösen. Das Ergebnis war erschreckend: Die Experten fanden in den Atemwegen von Dante zwei festsitzende Fremdkörper.