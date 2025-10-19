Vermisster Wissenschaftler tot in Waldstück gefunden

In einem Waldstück nahe Karlsruhe ist ein Mann tot in einem Bach gefunden worden. Es handelt sich um einen Wissenschafzler.

Von Anika von Greve-Dierfeld

Karlsruhe - Ein 44 Jahre alter Mann ist in einem Waldstück in Karlsruhe tot in einem Bach gefunden worden.

Der Forscher wurde seit dem 15. Oktober vermisst und nun nach Tagen in einem Waldstück tot aufgefunden.  © Einsatzreport24/Alisa Gröger

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, handelt es sich bei dem Toten um einen Wissenschaftler, der am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) gearbeitet hatte und seit dem 15. Oktober vermisst wurde.

Mehrere Medien hatten zuvor über das Verschwinden des Mannes berichtet.

Hinweise auf Fremdverschulden gebe es nicht, wie ein Polizeisprecher sagte.

Man gehe von einem Unglück aus. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der Mann gestolpert, in den Bach im Wald beim Stadtteil Rintheim gestürzt und ertrunken.

