Traumreise endet tödlich: 19-Jährige stirbt mysteriös bei Backpacking-Abenteuer

K'gari (Australien) - Für eine junge Kanadierin sollte es eine unvergessliche Backpacking-Reise in Australien werden - doch ihr Abenteuer nahm ein tragisches Ende.

Piper (†19) wurde in der Nähe des Maheno-Schiffswracks gefunden. (Symbolbild) © 123rf/karegg

Wie die Queensland Police berichtet, wurde die Leiche der 19-jährigen Piper James am Montagmorgen auf der Insel K’gari gefunden.

Piper hatte in der Nähe des Maheno-Schiffswracks gezeltet, als sie gegen 6 Uhr morgens leblos am Strand aufgefunden wurde. Zwei Männer entdeckten ihren Körper beim Vorbeifahren und alarmierten sofort die Einsatzkräfte.

Trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnte sie nicht mehr gerettet werden und wurde für tot erklärt.

Laut 7News wies sie mehrere Wunden auf, darunter mögliche Abwehrverletzungen, und war offenbar kurz zuvor schwimmen gewesen.

Die Polizei untersucht nun die Umstände des tragischen Todes.