Traumreise endet tödlich: 19-Jährige stirbt mysteriös bei Backpacking-Abenteuer
K'gari (Australien) - Für eine junge Kanadierin sollte es eine unvergessliche Backpacking-Reise in Australien werden - doch ihr Abenteuer nahm ein tragisches Ende.
Wie die Queensland Police berichtet, wurde die Leiche der 19-jährigen Piper James am Montagmorgen auf der Insel K’gari gefunden.
Piper hatte in der Nähe des Maheno-Schiffswracks gezeltet, als sie gegen 6 Uhr morgens leblos am Strand aufgefunden wurde. Zwei Männer entdeckten ihren Körper beim Vorbeifahren und alarmierten sofort die Einsatzkräfte.
Trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnte sie nicht mehr gerettet werden und wurde für tot erklärt.
Laut 7News wies sie mehrere Wunden auf, darunter mögliche Abwehrverletzungen, und war offenbar kurz zuvor schwimmen gewesen.
Die Polizei untersucht nun die Umstände des tragischen Todes.
Die genaue Todesursache ist bislang noch unklar
Die junge Frau war im November mit einem Freund aus Kanada nach Australien gereist und hatte in den vergangenen Wochen mehrere Orte besucht, an denen sie gefeiert und gesurft hatte, bevor sie nach K’gari kam.
Dort hatte die 19-Jährige laut ABC News vor rund sechs Wochen einen Job angenommen
Es wird vermutet, dass ein Rudel Dingos an ihrem Tod beteiligt gewesen sein könnte, da diese beim Auffinden ihrer Leiche um sie herum kreisten und sie Spuren von ihnen am Körper aufwies.
Gleichzeitig wird geprüft, ob möglicherweise die Strömung im Wasser oder Raubfische zu ihrem Tod geführt haben könnten, da das Gebiet als nicht ungefährlich gilt.
Ein Gerichtsmediziner soll nun die genaue Todesursache klären. Ein entsprechender Bericht wird in den nächsten Tagen erwartet.
