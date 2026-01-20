Traumreise endet tödlich: 19-Jährige stirbt mysteriös bei Backpacking-Abenteuer

Für eine junge Kanadierin sollte es eine unvergessliche Backpacking-Reise in Australien werden - doch ihr Abenteuer nahm ein tragisches Ende.

Von Isabel Klemt

Piper (†19) wurde in der Nähe des Maheno-Schiffswracks gefunden. (Symbolbild)
Piper (†19) wurde in der Nähe des Maheno-Schiffswracks gefunden. (Symbolbild)  © 123rf/karegg

Wie die Queensland Police berichtet, wurde die Leiche der 19-jährigen Piper James am Montagmorgen auf der Insel K’gari gefunden.

Piper hatte in der Nähe des Maheno-Schiffswracks gezeltet, als sie gegen 6 Uhr morgens leblos am Strand aufgefunden wurde. Zwei Männer entdeckten ihren Körper beim Vorbeifahren und alarmierten sofort die Einsatzkräfte.

Trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnte sie nicht mehr gerettet werden und wurde für tot erklärt.

Laut 7News wies sie mehrere Wunden auf, darunter mögliche Abwehrverletzungen, und war offenbar kurz zuvor schwimmen gewesen.

Die Polizei untersucht nun die Umstände des tragischen Todes.

Die genaue Todesursache ist bislang noch unklar

Als der Körper von Piper entdeckt wurde, kreiste ein Rudel Dingos um sie. (Symbolbild)
Als der Körper von Piper entdeckt wurde, kreiste ein Rudel Dingos um sie. (Symbolbild)  © Fraser Island Dingo Preservation/epa/dpa

Die junge Frau war im November mit einem Freund aus Kanada nach Australien gereist und hatte in den vergangenen Wochen mehrere Orte besucht, an denen sie gefeiert und gesurft hatte, bevor sie nach K’gari kam.

Dort hatte die 19-Jährige laut ABC News vor rund sechs Wochen einen Job angenommen

Es wird vermutet, dass ein Rudel Dingos an ihrem Tod beteiligt gewesen sein könnte, da diese beim Auffinden ihrer Leiche um sie herum kreisten und sie Spuren von ihnen am Körper aufwies.

Gleichzeitig wird geprüft, ob möglicherweise die Strömung im Wasser oder Raubfische zu ihrem Tod geführt haben könnten, da das Gebiet als nicht ungefährlich gilt.

Ein Gerichtsmediziner soll nun die genaue Todesursache klären. Ein entsprechender Bericht wird in den nächsten Tagen erwartet.

Titelfoto: Bildmontage: 123RF/karegg, Fraser Island Dingo Preservation/epa/dpa

