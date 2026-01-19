Nach tödlichem Zugunglück: Familien posten verzweifelte Hilferufe

Bei einem schweren Zugunglück in Andalusien im Süden Spaniens sind am Sonntagabend mindestens 39 Menschen ums Leben gekommen, mehrere werden noch vermisst.

Von Isabel Klemt

Adamuz (Spanien) - Bei einem schweren Zugunglück in Andalusien im Süden Spaniens sind am Sonntagabend mindestens 39 Menschen ums Leben gekommen, mehrere wurden verletzt und werden von ihren Angehörigen gesucht.

In Andalusien im Süden Spaniens sind zwei Züge entgleist. © HANDOUT / GUARDIA CIVIL / AFP Ein Iryo-Hochgeschwindigkeitszug der italienischen Gesellschaft Trenitalia entgleiste am Sonntag nahe der Gemeinde Adamuz offenbar bei einer Geschwindigkeit von rund 300 km/h und geriet laut der Bahngesellschaft Renfe auf das benachbarte Gleis. Daraufhin entgleiste auch ein entgegenkommender Hochgeschwindigkeitszug. Mehrere Waggons beider Züge wurden stark beschädigt. Seitdem posten Familie und Freunde der Insassen in den sozialen Medien Fotos der Reisenden und flehen um Hinweise, um das Schicksal ihrer Liebsten zu erfahren. Unglück Aufstand und Geiseln: Häftlinge erobern Knast und halten 40 Wärter in Gefangenschaft So auch Ricardo, der seinen Vater vermisst: "Bitte, wer sich in Adamuz aufhält und diesen Mann erkennt, soll mich bitte kontaktieren", schreibt der junge Mann auf X.

Die spanische Polizei hat Sammelstellen für DNA-Proben eingerichtet