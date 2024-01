Keks falsch beschriftet: Ballerina (†25) stirbt Allergie-Tod

New York (USA) - Nach dem Verzehr eines falsch etikettierten Kekses verstarb eine junge Ballerina an den Folgen einer heftigen allergischen Reaktion .

Órla Baxendale (†25) starb an den Folgen eines anaphylaktischen Schocks © Instagram/Órla Baxendale

Es ist eine schreckliche Tragödie, die niemals hätte passieren dürfen!

Weil sie nicht wusste, dass der Vanille-Florentiner, der bei einem geselligen Beisammensein am 11. Januar gereicht wurde, entgegen der aufgedruckten Zutatenliste Nüsse enthielt, langte die junge Tänzerin bedenkenlos zu. Doch Órla Baxendale war dagegen allergisch und starb noch am selben Abend an den Folgen eines anaphylaktischen Schocks, der zu einem totalen Kreislaufzusammenbruch führte.

Die gebürtige Britin wurde nur 25 Jahre alt.

Nun schieben sich die beteiligten Unternehmen gegenseitig die Schuld zu. Man sei vom Großhändler nicht über die Änderung der Zutatenliste informiert worden, teilte die Supermarktkette mit. Beim Kekshändler heißt es dagegen, das Geschäft hätte sehr wohl Bescheid gewusst. Die Verantwortlichen hätten aber darauf bestanden, das Etikett so umzugestalten, dass das eigene Firmenlogo besser zur Geltung komme.

Inzwischen wurde die Charge mit den Todeskeksen aus dem Verkehr gezogen. Das Gesundheitsamt von Connecticut will den Fall genau untersuchen.