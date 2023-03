Kind stirbt in Obhut seiner Oma: Monate später kommt bei ihr ein Baby ums Leben

Die ehemalige Schuldirektorin Tracey Nix (65) ist für den Tod von gleich zwei ihrer Enkel verantwortlich. © Bildmontage: Facebook/Screenshots/Kaila Nix

Die Tragödie der Familie aus Hardee County im US-Staat Florida begann kurz vor Weihnachten 2021. Tracey Nix sollte damals auf ihren Enkel Ezra aufpassen. Stattdessen ließ die ehemalige Schuldirektorin das Kind lange genug unbeaufsichtigt, dass es in einem Teich nahe des Hauses ertrinken konnte.

Die traumatisierten Eltern vertrauten Nix daraufhin keines ihrer Kinder mehr an. Im November 2022 wendete sich das Blatt jedoch noch einmal, wie Kaila Nix laut Daily Mail erklärte.

"Wir waren besorgt, aber ich liebte meine Mutter und ich bin eine Tochter, die ihre Mutter in irgendeiner Form in ihrem Leben haben wollte, und in diesem Moment dachte ich, dass ich an eine zweite Chance glauben könnte", sagte sie.



Was dann am 22. November 2022 geschah, macht einen fassungslos! Kaila Nix vertraute ihrer Mutter ausgerechnet ihr sieben Monate altes Baby Uriel an. Wenige Stunden später war das kleine Mädchen tot.