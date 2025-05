Sie war noch ganz neu: Brücke stürzt teilweise ein, sieben Personen verletzt

Tây Ninh (Vietnam) - Bei einem Brückeneinsturz in Vietnam sind mindestens sieben Menschen zum Teil schwer verletzt worden.

Die Verletzten wurden in nahe gelegene Krankenhäuser eingeliefert. Niemand von ihnen schwebt in Lebensgefahr.

Ein Biker und sein Sozius wurden vom Brückensturz völlig überrascht. Sie fielen in eine Spalte, verletzten sich schwer und mussten von den herbeigeeilten Ersthelfern gerettet werden. Ein weiteres Motorrad fiel ebenfalls in den Spalt.

Die wichtige Straßenbrücke in Südvietnam wurde erst vor zwei Wochen für den Verkehr freigegeben. In der Nacht zum Sonntag stürzte sie teilweise ein.

Der Schaden ist immens. Das zwölf Meter breite und knapp 450 Meter lange Bauwerk wurde erst am 24. April dieses Jahres für den Verkehr freigegeben, kostete umgerechnet 1,3 Millionen Euro und wurde in Rekordzeit fertiggestellt - anderthalb Monate vor dem geplanten Termin. Nun ist die wichtige Kanal-Überquerung dicht. Im schlimmsten Fall muss eine neue Brücke her.

Warum es zum Unglück kam, ist noch unklar. Zuletzt kam es in der Gegend, rund 100 Kilometer nordöstlich von Ho Chi Minh City (früher Saigon), zu heftigen Regenfällen. Diese haben möglicherweise zum Absacken geführt, sagte ein Behördenvertreter.