Kletterer abgestürzt! Rettungsaktion in schwierigem Gelände

Baden-Baden - Bei einem Kletterunfall am Battertfelsen bei Baden-Baden ist ein Mann vier Meter in die Tiefe gestürzt.

Rettungskräfte mussten den Verunglückten aufwendig aus dem schwierigen Gelände bergen. © Henry Mungenast / EinsatzReport24

Er landete am späten Nachmittag auf einem Waldweg im Bereich des Bismarckmassivs, wie die Feuerwehr mitteilte.

Wegen des schwierigen Geländes und der einsetzenden Dämmerung mussten die Rettungskräfte, die den Verunglückten zu Fuß erreicht hatten, einen Rettungshubschrauber hinzuziehen.