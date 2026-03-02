Heißluftballon von Funkmast zerfetzt: Passagiere baumeln in 300 Metern Höhe

Texas (USA) - Einsatzkräfte mussten sich im US-Bundesstaat Texas einer heiklen Rettungsmission stellen. Zwei Menschen waren mit einem Heißluftballon in einem Funkmast verunglückt.

Die verunglückten Passagiere wurden mit Seilen wieder auf den Boden gebracht. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/

Das war sicherlich nichts für schwache Nerven! Gut 300 Meter über dem Boden pendelte der Korb eines Heißluftballons am Samstagmorgen kurz nach 8 Uhr (Ortszeit) im texanischen Longview hin und her, nachdem dieser an einem Mobilfunkmast hängen geblieben war.

Die scharfen Kanten des Funkmasts hatten bereits durch den Stoff des Ballons geschnitten, sodass dieser nur noch an einem seidenen Faden hing. Gut für die Passagiere, dass sich die Feuerwehr von Longview sofort auf den Weg zu den Verunglückten machte.

In einem Post auf Facebook schildert die Feuerwehr die herausfordernde Rettungsaktion. 14 Einsatzkräfte versuchten, die verunglückten Passagiere zu erreichen. Gegen 10 Uhr konnten sie zum ersten Mal Kontakt mit ihnen aufnehmen.

Die beiden erklärten ihren Rettern aus der Ferne, zwar erschöpft, aber unverletzt zu sein. Mit zahlreichen Seilen versuchten sie, das Paar schließlich aus dem Korb zu befreien. "Seil für Seil" ließen sie die beiden hinunter, bis sie wieder festen Boden unter den Füßen hatten.