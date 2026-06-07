Urlaub endet in Tragödie: Mann bringt seine Frau zur Behandlung - und stirbt selbst

Griechenland - Es sollte ein traumhafter Urlaub in Griechenland für ein britisches Paar werden - doch die Reise nahm eine tragische Wendung.

Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht - doch kurz darauf starb ihr Mann. (Symbolfoto) © 123rf/joseh51

Wie die britische Tageszeitung Mirror berichtet, war die Frau zunächst krank geworden und wurde deshalb am Mittwochnachmittag von ihrem 55-jährigen Ehemann in ein Krankenhaus gebracht, damit sie medizinisch versorgt werden konnte.

Während die Frau in einem Krankenbett behandelt wurde, brach ihr Mann plötzlich zusammen. Ärzte und Pflegekräfte eilten sofort zu Hilfe und versuchten, ihn wiederzubeleben - jedoch ohne Erfolg. Der 55-Jährige verstarb noch vor Ort.

Die genaue Todesursache ist bislang unklar. Eine Obduktion soll in den kommenden Tagen Aufschluss darüber geben.