Hotel-Einsturz mit zwei Toten: Bergung der zweiten Leiche hat begonnen

Kröv - Beim Teil-Einsturz eines Hotels im rheinland-pfälzischen Kröv starben zwei Menschen: Am heutigen Freitag haben die Abrissarbeiten an dem Gebäude begonnen. Damit soll auch der zweite Leichnam unter den Trümmern endlich geborgen werden.

Die Leiche einer Frau wurde am Mittwoch geborgen, ebenso die überlebenden Verschütteten. Der Leichnam eines Mannes verblieb unter den Trümmern, da er zunächst nicht erreichbar war.

Ein Mann und eine Frau waren bei dem Unglück am späten Dienstagabend gestorben. Sieben weitere Personen, darunter auch ein Kleinkind, wurden teils schwer verletzt unter den Trümmern begraben. Ein komplettes Stockwerk des Fachwerkhauses war aus noch unbekannter Ursache eingebrochen.

Er setzte hinzu, dass zudem inzwischen Risse in Gebäuden nahe dem eingestürzten Hotel bekannt geworden seien. Der Polizeisprecher ergänzte: "Ob diese in Zusammenhang mit dem Einsturzgeschehen stehen, oder es sich um Altschäden handelt und ob diese für die Statik der Gebäude von Relevanz sind, wird derzeit geklärt."

Die Arbeiten hätten mit dem "Einreißen der Giebelwand des Gebäudes begonnen", sagte ein Sprecher der Polizei in Tier.

Ein Stockwerk des Hotels brach ein - die Ursache für das Unglück ist noch unklar. © Florian Blaes/dpa

Wann die Leiche des Mannes geborgen werde, sei noch unklar, hieß es weiter vonseiten der Polizei. Der Abriss sei notwendig, weil die Rettungskräfte den Toten ansonsten nicht gefahrlos bergen könnten.

Der Leichnam liege in einem am meisten einsturzgefährdeten Bereich. Bei dem Toten soll es sich um den Hotelbesitzer handeln.

Ein Gutachter untersuchte die Ruine des Hotels. Er empfahl den Abriss, um den Verstorbenen sicher bergen zu können. An dem Gebäude bestehe weiterhin hohe Einsturzgefahr, hatte die Polizei berichtet.

Weiter unklar ist, ob Bauarbeiten, die am Dienstag in dem Hotel stattfanden, mit dem Teil-Einsturz im Zusammenhang stehen. Das Gebäude stammt in seiner Grundsubstanz aus dem 17. Jahrhundert.