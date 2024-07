Tödliche Tragödie beim Schulsport: Junge (†9) bricht zusammen und stirbt

Der Schüler kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, verstarb dort jedoch wenig später. (Symbolbild) © Bodo Schackow/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Der Junge war auf einem Sportplatz an der Dammenmühle im baden-württembergischen Lahr während des Schulsports zu Boden gegangen, bestätigte die Polizei am heutigen Mittwoch auf TAG24-Nachfrage. Demnach hatte sich der tödliche Notfall bereits am 24. Juni ereignet.

Der Neunjährige musste vor Ort reanimiert werden, wurde im Anschluss mit einem Rettungshubschrauber in eine Klink gebracht - doch alle Bemühungen, das Leben des Kindes zu retten, scheiterten. Für den Schüler kam jede Hilfe zu spät.