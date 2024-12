Leichenfund in Sachsen: Drei Kinder und ein Mann tot entdeckt

Meißen - In Meißen wurden am Sonntagabend drei Kinder (1, 2, 3) sowie ein Mann (37) leblos aufgefunden. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei ermittelt jetzt im Verdacht eines Tötungsdeliktes.

In Meißen wurden drei Kinder (1, 2, 3) und ein Mann (37) leblos in einem Mehrfamilienhaus aufgefunden. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Wie die Dresdner Polizeidirektion am Montagvormittag mitteilte, wurden die Leichen durch die Einsatzkräfte am Sonntag gegen 20.50 Uhr in einem Mehrfamilienhaus entdeckt.

Ein alarmierter Notarzt konnte nur noch den Tod der vier Menschen feststellen.

Die Polizei sperrte derweil den Einsatzort ab und sicherte Spuren. Außerdem wurden Anwohner befragt.