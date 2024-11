Leopard beißt Mädchen (†10) tot

Das Mädchen hatte gegen den Leoparden keine Chance. (Symbolbild) © 123rf/simoneemanphotography

Trauer liegt seit Mittwoch über dem zentralindischen Dorf Jalgaon. Die kleine Pranali wurde von einem Leoparden in Stücke gerissen.

Nach allem was bekannt ist, pflückte das Mädchen mit ihrer Mutter und vier anderen Frauen Baumwolle auf einer Farm am Dorfrand. Gegen 17 Uhr passierte es, berichtet das Portal "Lokmak Times". Ein Leopard war auf Beute aus, pirschte sich an die Feldarbeiter heran. Dann griff das Raubtier an. Pranali hatte keine Chance.

Der Leopard sprang der Sechstklässlerin plötzlich in den Rücken, biss ihr in den Nacken und fügte ihr tödliche Verletzungen zu. Die hilflose Mutter musste alles mitansehen. Erst als die anderen Frauen die Killerkatze mit Steinen bewarfen, ließ sie von ihrer Beute ab.

Das Raubtier entkam ins Unterholz.