22.07.2023 09:45 2.745 Lkw fährt in Wohnhaus: Familie verliert ihren gesamten Besitz

In Polen ist ein Lastkraftwagen in ein Wohnhaus gefahren und blieb in einer Wand stecken. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar.

Von Simone Bischof

Strzyżów (Polen) - Weil der Fahrer eines Lastwagens für einen Augenblick unaufmerksam war und gegen ein Gebäude krachte, hat eine Familie in Polen ihr Hab und Gut verloren. Der Lkw mit Containerauflieger krachte in ein Wohnhaus. © JRG Hrubieszow (Feuerwehr Hrubieszow) Der Verkehrsunfall passierte bereits am 17. Juli. Wie die Feuerwehr Hrubieszów mitteilte, ging der Notruf um 13.31 Uhr ein. Gemeldet wurde, dass in der Stadt Strzyżów, Woiwodschaft Karpatenvorland, ein Lkw in ein Wohnhaus gefahren war. Einsatzkräfte der Polizei und mehrerer lokaler Feuerwehren wurden umgehend zum Unfallort geschickt. Dort steckte der Laster mit Containerauflieger in einer Hauswand fest. Ersten Ermittlungen zufolge kam der Fahrer von der Straße ab, weil er vermutlich die Geschwindigkeit nicht an die Straßenverhältnisse anpasste, und prallte gegen eine Gebäudewand. Unglück Unglück beim Wandern: Student (†21) stürzt über 90 Meter in die Tiefe Der Mann blieb unverletzt. Ebenso eine Frau, die im neunten Monat schwanger ist, und sich mit ihrer sechsjährigen Tochter im Haus aufhielt, berichtet das polnische Nachrichtenportal Polsat News. Sie wurden vor Ort von den medizinischen Rettungsteams betreut. Weil es während des Einsatzes zu starken Regenfällen kam, wurden die Sicherungsarbeiten der Feuerwehrleute erschwert. Die Bewohner dürfen nicht ins Haus zurück Das Gebäude ist nach dem schweren Unfall zerstört und darf nicht mehr bewohnt werden. © JRG Hrubieszow (Feuerwehr Hrubieszow) Aufgrund eines Schadens an der Strom-Oberleitung wurde zudem der Energienotdienst gerufen, um die Verbindungen zu trennen. Außerdem wurde ein Mitarbeiter der Bauaufsicht an den Unglücksort geschickt, weil an der Gebäudestruktur erhebliche Schäden entstanden. Nach der Überprüfung erließ er ein Nutzungsverbot für das Haus. Die Familie muss nun umziehen. Zuvor hatten die Frau und ihr Mann acht Jahre in Großbritannien gearbeitet, um sich ihren Traum vom eigenen Haus in ihrer Heimat zu erfüllen. Das Paar sagte, dass sie in einem Moment ihren gesamten Besitz verloren hätten. Die Verluste werden auf mehrere Hunderttausend Złoty geschätzt. Unglück Tragischer Unfall: Betrunkener Fahrer und drei Insassen tot Die Brandschutzkräfte sicherten den Unfallort, bis der Transporter durch den Straßendienst abgeschleppt wurde.

Der Einsatz dauerte insgesamt mehr als drei Stunden. Feuerwehrleute sicherten den Unfallort. Die Arbeiten wurden durch massive Regenfälle erschwert. © JRG Hrubieszow (Feuerwehr Hrubieszow) Das Haus eines jungen Paares ist nach dem Unfall völlig zerstört. © JRG Hrubieszow (Feuerwehr Hrubieszow) (2) Vor Ort waren Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr. © JRG Hrubieszow (Feuerwehr Hrubieszow) Die genaue Ursache des Vorfalls wird von der Polizei ermittelt. Der Lkw-Fahrer muss ein Bußgeld in Höhe von 5000 Złoty (rund 1120 Euro) bezahlen und bekam zehn Strafpunkte. Möglicherweise wird er sich auch vor Gericht verantworten müssen.

Titelfoto: JRG Hrubieszow (Feuerwehr Hrubieszow)