Lkw-Fahrer rast in Graben und kippt mit seinem Transporter um

Den tragischen Unfall, bei dem sein Lkw in einem Straßengraben liegenblieb, überstand der Fahrer (41) unverletzt. © KPP Krasnystaw (Polizei Krasnystaw)

Das Unglück ereignete sich am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr in der Gemeinde Fajsławice, Woiwodschaft Lublin.

Wie eine Sprecherin der Polizei Krasnystaw mitteilte, hatte der ukrainische Lkw-Fahrer seine Geschwindigkeit nicht an die Straßenverhältnisse angepasst.

In der Folge verlor der 41-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug. Er fuhr in Richtung des rechten Straßenrandes, kam dort von der Fahrbahn ab und rutschte in einen Graben, in dem der Laster schließlich umkippte.

Der Mann war alleine unterwegs und blieb unverletzt. Eine Untersuchung ergab, dass er nüchtern war. Er kassierte eine Geldstrafe.

Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht gefährdet. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, konnte noch nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt.