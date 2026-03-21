"Loch in der Speiseröhre": Vierjähriges Mädchen verschluckt Batterie und muss ins Koma versetzt werden

Kalifornien (USA) - Es sind nur kurze Augenblicke, die das Leben einer gesamten Familie komplett auf den Kopf stellen können: Vor wenigen Wochen verschluckte Camila (4) aus Südkalifornien ( USA ) eine Knopfzelle und musste infolgedessen ins Koma versetzt werden.

Zwischen dem eingebrannten Loch und Camilas Lunge lagen nach Angaben der zuständigen Ärzte nur etwa drei Millimeter. © Fotomontage/Screenshot/GoFundMe/Andre Delgado

Am Donnerstag wandten sich die Eltern des Kindes, Cassandra Tafolla und Hugo Romero, erstmals an die Öffentlichkeit und machten auf die Gefahren eines solchen Gegenstandes aufmerksam.

"Etwas so Kleines hat etwas so Großes verursacht", erklärte Camilas Mutter in einem Interview mit KTLA. Die doch scheinbar harmlose, flache Batterie brannte der Vierjährigen nach Einnahme ein "Loch in die Speiseröhre" und sorgte dafür, dass das Mädchen in ein künstliches Koma versetzt werden musste.

Im Gespräch mit dem Sender räumten die Eltern der Vierjährigen ein, noch nie etwas von einer solchen Knopfzelle gehört zu haben. Umso rätselhafter war für Tafolla und Romero die Frage, wie ihre Tochter in den Besitz einer solchen Batterie gelangen konnte.

Nun liegt Camila seit mehreren Wochen im "Loma Linda Children's Hospital" und wird dort medizinisch betreut. "Die Stelle, an der das Loch eingebrannt ist, liegt ganz in der Nähe der Lungenöffnung", erläuterten ihre Eltern.

Zunächst gingen die Ärzte bei dem Mädchen von einem Virus aus, da niemand etwas von der Batterie mitbekommen hatte. Doch das über eine Woche anhaltend hohe Fieber der Vierjährigen wies auf ein viel schrecklicheres Unglück hin.