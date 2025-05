Mann greift Menschen auf Flughafen mit Messer an - Polizei erschießt ihn

Am Flughafen auf Gran Canaria griff ein Mann mit einem Messer mehrere Menschen an. © Europa Press Canarias/EUROPA PRESS/dpa

Der Mann war nach Angaben der Justiz der Insel offenbar außer sich und rannte in hohem Tempo mit einem Messer in der Hand zwischen Reisenden am Taxistand des Flughafens herum, während ihn Polizisten verfolgten.

Nachdem er einen Taxifahrer angegriffen sowie einen Polizisten zu Fall gebracht und einen weiteren Beamten angegriffen habe, eröffneten die Beamten das Feuer.

Der 18-Jährige sei von fünf Schüssen, davon einer in den Hals, getroffen worden, teilte die Justiz mit. Es sei eine Untersuchung eingeleitet worden.

Über das Motiv für den Angriff wurde zunächst nichts bekannt. Kurz vor den Angriffen und den tödlichen Schüssen habe der Mann, der 2006 als Migrant aus Gambia auf die Insel gekommen war, versucht, in den Abflugbereich zu gelangen, wie die Zeitung "Canarias7" unter Berufung auf Augenzeugen berichtete.