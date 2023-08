Mann kocht Mittagessen: Wohnung bei Explosion zerstört

Beim Kochen kam in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Polen zur Explosion. © Screenshot Facebook/Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu (Feuerwehr Golub-Dobrzyń)

Das Unglück passierte am Samstag in einer Wohnung eines Mehrfamilienhaus in Golub-Dobrzyń, Woiwodschaft Kujawien-Pommern in Polen.

Auf Facebook informierte die Feuerwehr Golub-Dobrzyń, dass der Notruf um 12.22 Uhr einging. Nach dem Eintreffen der Kräfte am Einsatzort kamen die Helfer bald dahinter, dass der Bewohner beim Kochen versuchte, im Topf brennendes Öl mit kaltem Wasser zu löschen.

Dabei kam es zum Ölaustritt und einem Druckanstieg in der Wohnung, was zu einer Explosion führte, durch die die Balkontür und ein Fenster samt Rahmen aus dem Gebäude geschleudert wurden.

Der glücklose Koch wurde dabei verletzt. Feuerwehrleute leisteten dem Opfer vor Ort erste Hilfe und übergaben den Mann anschließend an den medizinischen Rettungsdienst.