Mann randaliert im Tempel, dann erfährt er die brutale Strafe der Götter

Chonburi (Thailand) - Ein Mann (49) konsumiert in einem thailändischen Tempel Drogen, liefert sich mit einem Mönch eine Schlägerei und zerstört die heiligen Figuren. Doch was ihn dann ereilt, könnte man schon fast die Strafe der Götter nennen.

Polizeibeamte sichern an einem Tatort im thailändischen Chonburi die Spuren. © Bildmontage/Screenshot/Facebook/ครือสหพัฒน์-แหลมฉบัง-ชลบุรี

Wie AsiaOne berichtet, besuchte der 49-Jährige, der unter dem Namen Ek bekannt ist, am 27. Februar in einem Tempel in der Provinz Chonburi.

Anschließend habe er mit einem befreundeten Mönch namens Best Methamphetamin in dem geweihten Gebäude eingenommen. Dann eskalierte die Situation plötzlich.

Ek griff wie aus dem Nichts seinen Freund mit einer Leuchtstoffröhre an. Während Best flüchtete, um Hilfe zu holen, machte sich der 49-Jährige an den Statuen im Tempel zu schaffen und rannte dann in die Haupthalle, wo er sich verbarrikadierte.

Als die Polizei eintraf, hatte Ek alle Fenster und Türen des Gebäudes verschlossen und wollte niemanden hereinlassen.