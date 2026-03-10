Linienbus ausgebrannt: Sechs Tote bei Tragödie in der Schweiz
Von Christiane Oelrich
Kerzers (Schweiz) - In der Schweiz hat es bei einem Unglück mit einem Linienbus sechs Tote und Verletzte gegeben. Das berichtete die Polizei im Kanton Freiburg.
Die Zeitung "Blick" zitiert einen Augenzeugen vor Ort, nach dessen Angaben ein Mann Benzin im Bus ausgeschüttet und sich selbst in Brand gesetzt haben soll.
Die Polizei machte zunächst keine Angaben zur Ursache des Brandes in der Gemeinde Kerzers im Kanton Freiburg.
In sozialen Medien kursierten Bilder von dem brennenden Gefährt. Meterhohe Flammen und eine Rauchsäule, die weit in den Himmel ragte, waren darauf zu sehen. Die Feuerwehr löschte die Flammen, aber der Bus brannte völlig aus.
Der Rettungseinsatz war am Abend noch im Gange, wie die Polizei des Kantons auf Facebook berichtete.
Es handelt sich um einen Bus des Unternehmens Postauto, das vor allem Linien-Verbindungen im ländlichen Raum anbietet.
Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Erstmeldung 22.08 Uhr; letzte Aktualisierung 22.27 Uhr.
Titelfoto: Alessandro Della Valle/KEYSTONE/dpa