Linienbus ausgebrannt: Sechs Tote bei Tragödie in der Schweiz

Kerzers (Schweiz) - In der Schweiz hat es bei einem Unglück mit einem Linienbus sechs Tote und Verletzte gegeben. Das berichtete die Polizei im Kanton Freiburg.

Feuerwehrleute und Polizisten errichteten Absperrungen rund um den Bereich. © Laurent Merlet/KEYSTONE/dpa

Die Zeitung "Blick" zitiert einen Augenzeugen vor Ort, nach dessen Angaben ein Mann Benzin im Bus ausgeschüttet und sich selbst in Brand gesetzt haben soll.

Die Polizei machte zunächst keine Angaben zur Ursache des Brandes in der Gemeinde Kerzers im Kanton Freiburg.

In sozialen Medien kursierten Bilder von dem brennenden Gefährt. Meterhohe Flammen und eine Rauchsäule, die weit in den Himmel ragte, waren darauf zu sehen. Die Feuerwehr löschte die Flammen, aber der Bus brannte völlig aus.