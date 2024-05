Mann stirbt bei Verkehrsunfall: Hungriger Bär fällt über Leiche her

Hatfield (USA) - Schlimmer als jeder Albtraum! Daniel Ducharme (†31) kam bei einem Verkehrsunfall in Massachusetts ums Leben. Seine sterblichen Überreste wurden auf einer Wiese gefunden. Offenbar wollte ein hungriger Bär den Toten verspeisen.

Außerdem lungerte ein ausgewachsener Schwarzbär an der Unglücksstelle herum.

Als die Einsatzkräfte an der Unglücksstelle eintrafen, muss das pure Grauen geherrscht haben. Der Verunglückte - er war schon tot - lag mehrere Meter vom Honda-Wrack entfernt auf einer Wiese.

Wie die örtliche Polizei zum Sender CBS sagte, starb der 31-Jährige höchstwahrscheinlich an den Folgen des Unfalls. Doch erst gegen 11 Uhr wurde der schlimme Unfall bemerkt.

Nach allem was bekannt ist, war der 31-Jährige am Morgen alleine mit seinem Honda Civic unterwegs. Dann muss Daniel Ducharme die Kontrolle über das Auto verloren haben, kam von der Straße ab, durchbrach die Leitplanke auf der rechten Seite und überschlug sich mehrfach. Das völlig zerstörte Wrack krachte erst gegen mehrere Bäume und kam dann auf einer Wiese zum Stehen.

Dieser grauenhafte Zwischenfall ereignete sich am Sonntagmorgen nahe der Stadt Hatfield im dünn besiedelten Osten des US-Bundesstaates Massachusetts.

Als der Beutegreifer die Retter bemerkte, flüchtete das Tier wohl sofort ins dichte Unterholz.

Die Polizei vermutet: "Entweder wurde der Verunglückte herausgeschleudert oder teilweise herausgeschleudert und dann vom Bären herausgezerrt." Das würde die Situation an der Unglücksstelle nahelegen.

Denn: "Die Beweise deuten darauf hin, dass der Bär zu einem gewissen Zeitpunkt Kontakt mit dem Körper des Opfers hatte", hieß es von der Polizei in einer Mitteilung. Offenbar fiel der Bär über den toten Daniel her und wollte sich an den sterblichen Überresten schadlos halten.

Eine umfassende Untersuchung zum Unfallhergang wurde eingeleitet.