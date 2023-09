Mann stürzt aus dem Fenster und stirbt: Zeugen fahren einfach weiter

Gelsenkirchen - Schreckliches Unglück im nordrhein-westfälischen Gelsenkirchen. Dort ist am gestrigen Mittwochmorgen ein 64 Jahre alter Mann gegen 4 Uhr aus dem Fenster in der Schwarzmühlenstraße gestürzt.

Zwar brachte ein Krankenwagen den Mann in die Klinik. Dort konnten die Ärzte jedoch nicht mehr für ihn tun - der 64-Jährige starb.

Wegen der Ereignisse appelliert die Polizei an die Menschlichkeit: "Wenn sich ein Mensch in einer hilflosen Lage befindet, dann ist jede und jeder verpflichtet, zu helfen", bitten die Uniformierten inständig, da in Notfällen jede Minute zählt und zumindest ein Notruf abgesetzt werden müsse.