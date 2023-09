Mann will Wespe verscheuchen und stürzt mit seinem Auto ins Wasser

Zeugen des Vorfalls, die dort zur selben Zeit mit einem Boot unterwegs waren, eilten dem Verunglückten zu Hilfe, zogen ihn in ihren Kahn und brachten ihn sicher an Land.

Das Unglück ereignete sich bereits am Mittwochnachmittag in der niederländischen Stadt Beinsdorp.

Insekt im Auto? Dann ruhig weiterfahren, Warnblinker an und am besten am rechten Fahrbahnrand anhalten, um den ungebetenen Gast wieder loszuwerden. © 123rf.com/daviles

Wenn sich eine Biene, Wespe oder andere Insekten ins Innere eines Autos verirren, kann es schnell gefährlich werden. Allerdings solltet Ihr das kleine Tier nicht hektisch aus dem Wagen vertreiben.

Der ADAC empfiehlt in so einer Situation: Nicht in Panik geraten! Und: sich weiter auf den Verkehr konzentrieren, Warnblinker an sowie, wenn möglich, am rechten Fahrbahnrand anhalten.

Sollte es dennoch wegen eines Insekts zum Unfall kommen, zahlt laut ADAC die Kfz-Haftpflichtversicherung für den Schaden anderer Unfallbeteiligter.

Beim eigenen Auto greift, soweit vorhanden, die Kasko-Versicherung. Allerdings wird empfohlen, mit der Kasko-Versicherung der "Verzicht auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit" zu vereinbaren. Damit ist man auf der sicheren Seite, um eine Leistungskürzung auszuschließen.

Wer allergisch auf Insektenstiche reagiert, sollte das Fahrzeug zudem vor Fahrtantritt kontrollieren, damit es nicht plötzlich während der Fahrt krabbelt oder summt.