Mast gebrochen: Zwei Verletzte auf Haikutter

Der Seenotrettungskreuzer "Arkona" nimmt den havarierten Zweimaster in Schlepp. Der Haikutter war sechs Seemeilen (gut elf Kilometer) nordwestlich des Bastorfer Leuchtturms in die Notlage geraten.

Etwa auf halbem Weg zwischen der Insel Fehmarn und der mecklenburgischen Küste hatte sich der Skipper an Bord am frühen Montagnachmittag am Kopf verletzt, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mitteilte.

Ein weiteres Crewmitglied atmete demnach im Maschinenraum giftige Dämpfe ein.

Der Haikutter war den Angaben zufolge etwa sechs Seemeilen (gut elf Kilometer) nordwestlich des Bastorfer Leuchtturms in die Notlage geraten.

Ein Mast war gebrochen und hatte den Skipper am Kopf verletzt. Die blutende Wunde konnte mit Bordmitteln versorgt werden. Beim Versuch, wegen des Mastbruchs die Maschine zu starten, versagte der Anlasser. Ein 65-jähriger Maschinist atmete im Maschinenraum giftige Rauchgase ein.

Die Seenotretter konnten ihn stabilisieren.