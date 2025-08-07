 7.279

Transportflugzeug stürzt ab und fängt Feuer: Alle vier Insassen tot

Im Norden des US-Bundesstaats Arizona ist ein Transportflugzeug mit vier Menschen an Bord abgestürzt, die alle ums Leben kamen.

Von Antonia Hoffmann -

Chinle (USA) - Im Norden des US-Bundesstaats Arizona ist ein medizinisches Transportflugzeug mit vier Menschen an Bord abgestürzt. Alle Insassen kamen ums Leben, wie die Polizei in Window Rock auf Facebook mitteilte.

Die Propellermaschine war auf dem Weg, um einen Patienten abzuholen und geriet dabei in Feuer.  © Uncredited/Navajo Nation Police Department/AP/dpa

Die Ursache für den Absturz am Dienstagmittag (Ortszeit) im Navajo-Nation-Reservat war zunächst unklar.

Die kleine Propellermaschine war den Angaben zufolge auf dem Weg gewesen, einen Patienten aus einem Krankenhaus abzuholen, als sie nahe dem Flughafen Chinle abstürzte und in Brand geriet.

Laut dem Präsidenten der Navajo Nation, Buu Nygren, handelte es sich bei den Opfern um medizinisches Personal.

NBC News berichtete unter Berufung auf die Firma CSI Aviation, für die das Flugzeug im Einsatz war, dass es sich um zwei Piloten und zwei Dienstleister aus dem Gesundheitsbereich gehandelt habe.

Das Reservat Navajo Nation erstreckt sich über Teile der Bundesstaaten Arizona, New Mexico und Utah.

