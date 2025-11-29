Tödliches Unglück bei Stadtrundfahrt: Fußball-Fan knallt mit Kopf gegen Brücke

Lima (Peru) - Im Finale der Copa Libertadores stehen sich am Samstag Palmeiras São Paulo und Flamengo Rio de Janeiro gegenüber. Getrübt wird die Vorfreude auf das bevorstehende Duell um den Titel im südamerikanischen Gegenstück zur UEFA Champions League jedoch durch ein schreckliches Unglück .

Für den 38-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. (Symbolfoto) © 123rf/joseh51

Bei einer Stadtrundfahrt durch die peruanische Hauptstadt Lima, wo ab 22 Uhr (MEZ) das Endspiel stattfindet, sei ein 38 Jahre alter Palmeiras-Fan auf tragisches Weise ums Leben gekommen. Das berichten übereinstimmend mehrere Medien unter Berufung auf die örtliche Polizei.

Den Berichten zufolge sei der Anhänger während der Fahrt in einem Cabriobus mit dem Kopf gegen eine niedrige Brücke geschlagen.

Hierbei habe sich der Mann derart schwere Kopfverletzungen zugezogen, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an Ort und Stelle in ein Krankenhaus gebracht worden sei, wo er allerdings verstarb.

Zeugen zufolge habe der Busfahrer seine Geschwindigkeit beim Durchfahren der Brücke nicht reduziert, wodurch es dem Todesopfer offenbar nicht möglich gewesen sei, sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen.