Tödliches Unglück bei Stadtrundfahrt: Fußball-Fan knallt mit Kopf gegen Brücke
Lima (Peru) - Im Finale der Copa Libertadores stehen sich am Samstag Palmeiras São Paulo und Flamengo Rio de Janeiro gegenüber. Getrübt wird die Vorfreude auf das bevorstehende Duell um den Titel im südamerikanischen Gegenstück zur UEFA Champions League jedoch durch ein schreckliches Unglück.
Bei einer Stadtrundfahrt durch die peruanische Hauptstadt Lima, wo ab 22 Uhr (MEZ) das Endspiel stattfindet, sei ein 38 Jahre alter Palmeiras-Fan auf tragisches Weise ums Leben gekommen. Das berichten übereinstimmend mehrere Medien unter Berufung auf die örtliche Polizei.
Den Berichten zufolge sei der Anhänger während der Fahrt in einem Cabriobus mit dem Kopf gegen eine niedrige Brücke geschlagen.
Hierbei habe sich der Mann derart schwere Kopfverletzungen zugezogen, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an Ort und Stelle in ein Krankenhaus gebracht worden sei, wo er allerdings verstarb.
Zeugen zufolge habe der Busfahrer seine Geschwindigkeit beim Durchfahren der Brücke nicht reduziert, wodurch es dem Todesopfer offenbar nicht möglich gewesen sei, sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen.
Palmeiras São Paulo zeigt sich bestürzt nach Fan-Unglück
In einem auf der Social-Media-Plattform X bestätigte der brasilianische Finalteilnehmer Palmeiras indes den tragischen Vorfall.
"Laut den örtlichen Behörden kam der Palmeiras-Fan bei einem Unfall in einem Touristenbus ums Leben", erklärte der Verein in dem Statement und drückte darin zudem seine Anteilnahme aus.
Der Verein teilte mit, dass man den Hinterbliebenen des Verstorbenen in dieser schweren Zeit sein tiefstes Mitgefühl bekunde.
