Kleines Mädchen buddelt tiefes Loch, dann wird aus Spielspaß bitterer Ernst

Houston - Beim Versuch, ein tiefes Loch in eine Sanddüne zu buddeln, hat sich ein Mädchen (12) um ein Haar ihr eigenes Grab geschaufelt.

Im US-Bundesstaat Texas musste ein Mädchen aus ihren selbst gebuddelten Loch befreit werden. © Facebook/The Woodlands Fire Department

Die Zwölfjährige war am US-Feiertag Thanksgiving gemeinsam mit ihrer Familie zu einem Ausflug im County Montgomery, nördlich der texanischen Großstadt Houston, aufgebrochen.

Direkt an einem angrenzenden Fluss grub das Kind ein großes Loch in den Sand, wie die örtliche Feuerwehr am Freitag mitteilte. Doch aus Spielspaß wurde schnell ein ernster Kampf ums Überleben.

Während die Zwölfjährige in ihrem ausgehobenen Krater stand und weiter fleißig Sand nach oben wegschaufelte, kollabierte plötzlich die Düne über ihr. Das kleine Mädchen wurde vollständig verschüttet.

Als die Rettungskräfte am Unglücksort eintrafen, blickte lediglich der Kopf des Mädchens hervor, denn der Vater hatte handlungsschnell reagiert und zumindest den Kopf seiner Tochter wieder ausgegraben, sodass sie wieder atmen konnte.