Militärjet stürzt auf Schule: 20 Menschen sterben, darunter viele Kinder

Dhaka (Bangladesch) - Dramatische Szenen spielten sich am Montagmittag an einer Schule in Dhaka der Hauptstadt von Bangladesch ab. Ein Militärflugzeug stürzte während des Schulbetriebs auf das Gebäude und hinterließ eine Schneise der Verwüstung - 20 Menschen kamen dabei ums Leben, 171 weitere wurden verletzt.

Ein Militärflugzeug stürzte in ein Schulgebäude in Bangladesch - 16 Menschen sterben. © Mahmud Hossain Opu/AP/dpa

Wie "The Times of India" berichtet, krachte die F-7 BGI gegen 13.16 Uhr (Ortszeit) in das Schulgebäude der Milestone School and College und ging in Flammen auf, während sich unzählige Schüler auf dem Campusgelände aufhielten. Feuerwehrleute und Rettungssanitäter eilten umgehend zur Schule, auch Einsatzkräfte des Militärs kamen zur Hilfe.

Doch mindestens 16 Menschen verloren dabei ihr Leben, wie der Assistent der Übergangsregierung des Landes, Sayedur Rahma, vor Journalisten in Dhaka erklärte. Am Abend erhöhte sich die Zahl der Todesopfer auf 20. Auch der Pilot soll sich nach Berichten der Zeitung "The Daily Star" unter den Opfern befinden.

171 weitere Menschen wurden verletzt, mindestens 83 von ihnen mussten laut Nachrichtenagentur AFP mit Brandverletzungen in Krankenhäuser gebracht werden.

Ein Statement der Schuleinrichtung bestätigte, dass das Flugzeug in der Nähe des Schultores verunglückte, während der Unterricht noch lief. Die Verletzten würden einer nach dem anderen geborgen werden.

Aufnahmen des Unglücks, die kurz darauf in den sozialen Netzwerken die Runde machten, zeigen, wie dicke Rauchschwaden in die Luft steigen, während zahlreiche Menschen aufgeregt um die Unfallstelle herumjagen.